Maşinile parcate neregulamentar pe domeniul public vor putea fi ridicate de autorităţile locale Din acest weekend este in vigoare un nou act normativ, care da posibilitatea autoritatilor locale sa intre pe proprietatile private neingrijite si sa ridice masinile parcate neregulamentar pe domeniul public. Acest drept nu era prevazut anterior in legislatie, pentru ca in Codul Rutier era stipulata doar ridicarea masinilor aflate pe drumurile publice, nu pe intreg domeniul public. Practic, o masina lasata pe prima banda de circulatie putea fi ridicata, dar de pe trotuar, nu. Noua lege mentioneaza si conditiile in care proprietarii isi pot recupera automobilele. O noutate este si faptul ca masina… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

