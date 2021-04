Mașinile parcate ilegal vor fi ridicate. S-au anunțat tarifele de transport și depozitare Mașinile parcate ilegal pe domeniul public vor fi ridicate, putand fi recuperate doar dupa achitarea rea tarifelor de ridicare, transport și depozitare. Inițiativa aparține Primariei Sectorului 1 al Capitalei și a fost lansata in dezbatere publica, pana in 12 aprilie. Taxele de ridicare anunțate sunt de 200 de lei pentru vehicule cu masa de pana la 5 tone și 270 de lei pentru cele peste 5 tone, tarifele de transport sunt de 150 de lei pentru vehicule cu masa de pana la 5 tone și 200 de lei pentru cele de peste 5 tone, iar tariful de depozitare este de 75 de lei in primele 24 de ore și 25 de lei/pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

