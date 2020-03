Stiri pe aceeasi tema

- MARTISOR… Prima zi a primaverii a adus si o mare bucurie pentru locuitorii orasului Negresti. Centrul de permanenta, sfintit si inaugurat la finele saptamanii trecute, a inceput sa functioneze, inca de duminica, 1 martie, astfel ca zeci de persoane care aveau nevoie de ajutor au apelat la medicii si…

- Primaria capitalei anunta ca renunta la asa-numita taxa Oxigen Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca renunta la taxa Oxigen, care urma sa se aplice, de luna viitoare, pentru masinile poluante. Un sondaj realizat pe Facebook a aratat…

- Peste 30 de comerciantii din intreaga tara isi vor vinde marfa la corturile ce vor fi amplasate in centrul municipiului, de Ziua Indragostitilor. Targul de cadouri se va deschide in data de 12 februarie. Municipalitatea a renuntat la “De aceasta data...

- Rezolvarea problemei cainilor fara stapan treneaza de un an și jumatate. Consiliul Local a aprobat construirea unui nou centru in zona Slobozia și mutarea actualului padoc din partea de sud a orașului. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca aleșii locali au avut in vedere amenajarea…

- Mai multe strazi din centrul orașului Alba Iulia au ramas fara curent in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 10.00. Cititori ai ziarului Alba24, care locuiesc pe strada Mihai Eminescu din municipiu, au sesizat in jurul orei 12.30, problema și au declarat ca stau fara curent electric de cateva…

- O persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost grav ranite miercuri pe o strada din centrul orașului Ottawa, in apropiere de Parlamentul Canadei, relateaza eluniversal.com.mx.Poliția canadiana a fost alertata in jurul orei 7:30. In urma incidentului, o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.…

- Dragi cetațeni, Iata-ne ajunși la finalul unui an plin de evenimente, reușite și obiective indeplinite pentru administrația locala a Municipiului Campia Turzii. In 2019, orașul nostru a facut pași importanți

- Un accident mai puțin obșinuit a avut loc, in cursul nopții de vineri catre sambata, in centrul municipiului Arad, in urma caruia o mașina a intrat in Palatul Adminsitrativ din centrul Aradului, cladire monument istoric care gazduiește Primaria și Prefectura, informeaza Realitatea de Arad