- Inundațiile fulgeratoare declanșate de o ploaie torențiala intr-unul dintre cele mai calde și mai uscate locuri de pe Pamant, au blocat aproape 1.000 de persoane in interiorul parcului și au forțat inchiderea temporara a acestuia, au anunțat autoritațile. Aproximativ 60 de mașini aparținand vizitatorilor…

- De luni, 27 iunie, se vor elibera numere de inmatriculare de culoare verde pentru mașinile cu zero emisii de CO2. Serviciile publice comunitare regim Permise de conducere și Inmatriculare a vehiculelor vor elibera, de luni, „numere verzi”, pentru autovehiculele cu zero emisii de CO2. „In acest…

- Mașinile cu emisii scazute vor avea numere de inmatriculare cu litere și cifre de culoare verde. Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor elibera, de luni, „numere verzi”, pentru autovehiculele cu zero emisii de CO2. „In acest sens, cele aproximativ…

- Mașinile pe benzina sau diesel nu vor mai putea fi vandute in UE din 2035: Decizia vizeaza doar vehiculele noi Mașinile pe benzina sau diesel nu vor mai putea fi vandute in UE din 2035: Decizia vizeaza doar vehiculele noi In cursul zilei de miercuri, 8 iunie, Parlamentul European a adoptat, prin vot,…

- Tarile membre UE si parlamentarii europeni au ajuns marti la un acord cu privire la introducerea unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, respingand obiectiile grupului american Apple,

- Sunt vești proaste pentru șoferi dupa ce sunt anunțate taxe de pana la 5.500 pe an in București pentru mașinile poluante. Ce se poate intampla de la 1 ianuarie 2023, vedeți in articolul de mai jos. Vești proaste pentru șoferii din București. Sunt anunțate taxe de 5500 de lei pe an Sunt vești proaste…

- Primaria Capitalei a precizat, marti, ca Nicusor Dan nu sustine introducerea unor taxe de poluare. Precizarea vine in contextul in care mai multe publicatii au scris ca un proiect de hotarare de consiliu prevede plata de anul viitor a unor taxe, in functie de tipul autoturismului si de cantitatea de…