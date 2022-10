Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord privind legea care interzice vanzarile de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna incepand din 2035, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres . Negociatorii din statele membre UE si Parlamentul European, care trebuie sa aprobe noua legislatie,…

- Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana ar putea sprijini la reuniunea de saptamana viitoare planurile de lansare a unui nou indice de referinta pentru pretul gazelor, in incercarea de a reduce preturile energiei pentru consumatori si industrie, se arata intr-un document consultat de Reuters. In perioada…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale, asa cum cer majoritatea statelor membre, pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comisia Europeana…

- Parlamentul European si-a dat, marti, acordul final pentru introducerea unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa in 2024. Pana la sfarsitul anului 2024, toate smartphone-urile, tabletele, castile, consolele de jocuri video, computere si boxe portabile vandute in Uniunea…

- Russian President Vladimir Putin on Thursday said he understood that Xi Jinping had questions and concerns about the situation in Ukraine but praised China‘s leader for what he said was a “balanced” position on the conflict, according to Reuters. At their first face-to-face meeting since the war, Xi…

- Vaccinurile anti-COVID-19 adaptate la varianta Omicron vor fi livrate in Uniunea Europeana intr-un interval de doar cateva zile dupa ce vor fi autorizate de agentia cu rol de reglementare a medicamentelor pe piata europeana, a anunțat, miercuri, un membru al Parlamentului European, politicianul german…