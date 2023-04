Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile instituțiilor publice nu vor mai putea fi folosite in scop personal de catre angajați. Proiect de lege este la Parlament Mașinile instituțiilor publice nu vor mai putea fi folosite in scop personal de catre angajați. USR a depus, la inițiativa deputatului Brian Cristian, un proiect de lege…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2023, de 1.278.995, cu 307 mai multe comparativ cu luna precedenta si cu 14.152 peste numarul din ianuarie 2022, aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate…