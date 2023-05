Mașinile electrice vor accelera un război al prețurilor? Tesla a provocat valuri in showroom-urile auto din intreaga lume atunci cand a inceput sa reduca prețurile in acest an. Producatorii rivali, de la Detroit pana in Japonia, au inceput sa vada cum valoarea la mana a doua a propriilor modele a scazut – impreuna cu prețul acțiunilor – pe fondul așteptarilor unui razboi al […] The post Mașinile electrice vor accelera un razboi al prețurilor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

