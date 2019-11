Masinile electrice si energia regenerabila nu vor scadea consumul de petrol pe plan mondial nici peste 20 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant…

- Prețurile petrolului au scazut miercuri, pe fondul angajamentului Arabiei Saudite de a restabili rapid producția, care a liniștit piețele ce asteapta scaderea ratei dobanzii din SUA, informeaza MEDIAFAX.Citește și: S-a aflat! Ce salariu are Mugur Isarescu Prețurile contractelor futures…

- Petrolul se ieftinește, dupa explozia prețurilor de la inceputul saptamanii, in urma atacurilor cu drone din Arabia Saudita Cotatia barilului de titei a scazut marti cu peste 6%, dupa ce in media au aparut informatii potrivit carora productia de petrol a Arabiei Saudite ar putea fi restabilita mai rapid…

- Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial…

- Statele arabe cu tradiție in producția de petrol raman in urma. SUA au detronat Arabia Saudita, datorita exploatarii șisturilor bituminoase Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial de petrol, in condițiile in care cererea globala de titei este…

- OMV se așteapta la cel mai lent ritm de creștere a cererii de țiței din ultimii ani, din cauza incetinirii economice Cererea globala de titei va inregistra in 2019 unul din cele mai lente ritmuri de crestere din ultimii ani, din cauza incetinirii economiei mondiale, a afirmat luni directorul general…