Masinile electrice si cum sa nu faci compromisuri Schimbarile sociale, grija crescuta fața de mediu, dar și evoluția tehnologiei influențeaza major toate aspectele vieții noastre, inclusiv modul prin care ne deplasam. Tocmai de aceea, nu mai este un secret pentru nimeni ca piața de mașini electrice este intr-o continua expansiune și mobilitatea electrica este tot mai mult o parte din realitatea de zi cu zi. Daca 2019 a fost denumit anul electric, cu peste 19 modele de mașini electrice expuse in showroom-urile din Europa, 2021 a fost cel mai puternic an de pana acum din punct de vedere vanzari mașini electrice versus Diesel, in anumite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa inaspreasca metodologia de masurare a emisiilor de CO2 pentru automobilele hibride de tip plug-in, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, dupa o serie de critici potrivit carora actualele teste dau rezultate de pana la patru ori mai mici…

