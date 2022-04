Stiri pe aceeasi tema

- Incarcarea unei mașini electrice trebuie facuta frecvent. La Timișoara exista momentan numai cateva astfel de stații de incarcare. Proiectul primariei cu bani de la Administrația Fondului pentru Mediu prin care vor fi amenajate 16 stații noi se apropie de final.

- Mercedes-Benz a anuntat ca va prioritiza vanzarile de masini premium si vehicule electrice in 2022 si va extinde relatiile cu producatorii de cipuri, pentru a avea mai mult control privind lantul de aprovizionare, pe fondul deficitului global de semiconductori. “Ne concentram pe eficienta costurilor…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa inaspreasca metoda de masurare a emisiilor de dioxid de carbon ale mașinilor hibrid cu incarcare la priza, dupa criticile potrivit carora testele actuale dau rezultate de pana la patru ori mai mici decat emisiile din lumea reala, conform Reuters. Doua surse familiarizate…

- Mașinile electrice sunt la mare cautare atat in Europa, cat și in țara noastra. Dovada stau vanzarile de la noi care au avut o creștere de 118% in 2021 fața de anul anterior. Statul incurajeaza din plin acest lucru prin programul Rabla, doar ca și de aceasta data de lovim de un mare minus și anume lipsa…

- Anul trecut a fost cel mai bun pentru mașinile 100% electrice în UE, cu un total de 878.000 de unitați, creștere de 63% fața de 2020. La diesel, scaderea a fost de 31%, spre 1,9 milioane unitați, iar mașinile pe benzina stau cel mai bine, cu 3,88 milioane de unitați înmatriculate, scadere…

- Reducerea poluarii provocata de masinile pe motorina si benzina, precum si un aer mult mai curat in comunitate. Acestea sunt obiectivele pe termen mediu si lung ale Primariei Bran. In acest sens, au fost montate de cateva luni primele doua statii care incurajeaza transportul electric, aflate in parcarea…

- Mașinile electrice au probleme mari la temperaturile scazute, pentru ca autonomia bateriilor scade foarte mult.Intrebați cum se prezinta mașinile, clujenii cu ”electrice” au raspuns:”Am un Mini Countryman plug-in hybrid, 2018. Range pur electric undeva la 30 km vara. Pe vremea asta, nici nu vrea sa…

- Vanzarile de mașini electrice in Europa au depașit pentru prima data modelele diesel in decembrie. Șoferii continua sa aleaga vehicule subvenționate cu zero emisii in detrimentul celor care depind de combustibil. Mai mult de o cincime dintre mașinile noi vandute pe 18 piețe europene, inclusiv Marea…