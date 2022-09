Mașinile electrice, piatră-n casă? Explozia prețurilor la energie trage pe dreapta tranziția „eco” Costurile ridicate ale energiei amenința viitorul mașinilor electrice, au avertizat șefii industriei de profil din Germania, sector crucial al economiei țarii. O creștere a prețurilor la electricitate, precum și a costurilor și disponibilitații materiilor prime, o lipsa cronica de piese și o reducere generalizata a venitului disponibil au un impact considerabil asupra producției și […] The post Mașinile electrice, piatra-n casa? Explozia prețurilor la energie trage pe dreapta tranziția „eco” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

