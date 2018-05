Stiri pe aceeasi tema

- Masinile obisnuite fac zgomot, unul atat de universal incat este usor de identificat de oricine, oriunde in lume. Datorita acestui zgomot, pietonii si biciclistii au informatii din mediul inconjurator si stiu cand se apropie o masina. In schimb, masinile electrice sunt silentioase, ceea ce le face aproape…

- Germania a devenit cea mai mare piața pentru mașinile electrice și hibride din Europa. Vanzarile din primul trimestru au crescut cu 70% la 17.574 de unitați, iar nemții au depașit in premiera Norvegia, liderul tradițional la acest capitol.

- Suedia a inaugurat un drum care incarca mașinile electrice din mers in cadrul unui plan național de eliminarea a transportului pe baza de combustibili fosili pana in 203, scrie libertatea.ro.Drumul este la fel ca oricare altul, cu o singura excepție.

- Echipa suedeza de la proiectul eRoadArlanda a anuntat ca au o construit o sectiune electrificata a unei sosele de langa Stockholm, care a fost testata cu ajutorul unui camion alimentat electric.

- Șeful Peugeot, Jean-Philippe Imparato, a declarat ca tranziția catre mașinile electrice este foarte stresanta pentru toata lumea, soluția simpla fiind ca fiecare model sa fie oferit cu cel puțin o versiune “electrificata”.

- Parcul auto al municipalitații sucevene s-a innoit cu 11 autovehicule electrice Peugeot ION, cu care vor incepe curand sa circule prin oraș primarul Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harșovschi și Marian Andronache, dar și angajații din departamentele la care au fost repartizate.„Au venit 11 ...

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…