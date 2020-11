Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari va lansa un prim model full-electric, însa nu mai repede de 2025 și pe termen mediu nu se pune problema ca marca sa devina una care sa aiba multe modele electrice, spune șeful companiei. Joi, Bentley a anunțat ca în 2030 va ajunge sa aiba în gama doar modele 100% electrice,…

- Hyundai Motor Group s-a alaturat IONITY, cea mai importanta rețeaeuropeana de încarcare de mare putere, ca partener strategic și acționar. Prin participarea sa laacest joint-venture, Hyundai Motor Group - inclusiv brandurile Kia și Hyundai - va impulsionaextinderea rețelei de încarcare…

- În UE erau la final de 2019 aproximativ 200.000 de puncte de încarcare pentru mașinile electrice și trei sferturi dintre ele se afla în numai patru țari, în timp ce în România erau 344 de puncte, arata un raport al ACEA. În 2020 numarul de stații a crescut în…

- Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor. Din mai multe motive este un moment cu totul special. La același eveniment de joi, Renault va prezenta…

- Vanzarile sunt in scadere pe piața auto din Romania din cauza crizei Covid. Potrivit statisticii realizate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile, in 2020 piața s-a comprimat cu o treime in comparație cu anul trecut, in timp ce vanzarile mașinilor electrice au crescut cu 60%,…

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 32,3% in perioada ianuarie-septembrie, insa vanzarile de autoturisme "verzi" si-au continuat trendul ascendent, cu un salt de 8,6%, reiese din datele publicate, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA).

- Acum vedem ca marii producatori promoveaza din ce in ce mai mult masinile electrice, modele care sunt promovate drept viitorul industriei auto. Din pacate germanii de la ADAC ne arata ca aceste masini electrice consuma chiar si cu 24% mai mult decat a anuntat producatorul in fisa tehnica,…

- RABLA PLUS 2020. Un proiect de ordin al Ministerului Mediului doreste sa includa in categoria masinilor electrice si electrice hibride si autovehiculele folosite pentru drive-test sau demo, insa cele care nu depasesc 6.000 km parcursi si nu sunt mai vechi de sase luni.