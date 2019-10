Stiri pe aceeasi tema

- Franele distincte si colorate ale renumitei companii Brembo opresc in prezent multe dintre cele mai rapide mașini din lume, dar cand vine vorba de vehiculele electrice ale viitorului se confrunta cu o problema – franele tradiționale sunt prea zgomotoase.Intr-o astfel de situatie ele risca sa fie o distragere…

- Grupul FCA a anunțat recent un plan de investiții de 5 miliarde de euro, in perioada 2019-2021, pentru extinderea capacitaților de producție la uzinele sale din Italia. Pe lista proiectelor se afla și o linie de producție de baterii pentru mașini electrice și hibride, care va fi inființata la uzina…

- Omul de afaceri si fostul actionar Tesla, Robert Bollinger, si-a deschis propriul business cu masini electrice si a aratat lumii primul produs inca acum doi ani , tot atunci venind cu promisiunea ca va aduce acel vehicul utilitar unghiular in productia de serie.

- România beneficiaza de una dintre cele mai mari bonificatii din Europa la achizitionarea unei masini elecetrice, în cuantum de 45.000 de lei, în functie de autovehiculul nou achizitionat. Conform dealerilor auto, cererea este una mult mai mare fata de anii trecuti si reprezinta…

- "Goana" dupa mașinile electrice este punctul de atracție in industria auto, la ora actuala, mai toți producatorii fiind preocupați de lansarea a cat mai multe modele cu emisii zero. Costurile cu dezvoltarea mașinile electrice reprezinta insa o provocare majora in contextul de piața actual, iar constructorii…

- Tesla produce mașini electrice și doar atât. Și acestea sunt laudate pentru ca sunt 100% „curate” când vine vorba de poluare. Dar o analiza arata ca, totuși, polueaza. Ba, uneori, mai multe decât o fac mașinile diesel. Cum e însa posibil așa ceva? Tesla…

- Producatorii asiatici de baterii pentru mașini electrice sunt la mare cautare printre constructorii care doresc sa-și electrifice modelele din gama. Companii precum BYD, CATL, LG Chem sau Panasonic se numara printre cei mai importanți furnizori din domeniu, avand deja contracte cu Tesla, BMW, Toyota,…

