Mașinile din România vor avea o cutie neagră, exact ca la avioane Pe masura ce numarul accidentelor a crescut semnificativ in ultimii ani, sunt necesare noi inițiative privind siguranța rutiera. Prin urmare, s-a luat decizia ca mașinile sa aiba o cutie neagra, exact cum au și avioanele. Numarul mașinilor care circula pe drumurile publice din Romania este in creștere de la o luna la alta, iar cele mai multe accidente sunt soldare cu victime. In acest condiții, autoritațile vin cu noi inițiative pentru a spori siguranța rutiera. Prin urmare, s-a considerat ca, in scopul de a reduce la minimum numarul de vatamari și decese, este necesara introducerea unui set de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

