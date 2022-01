Stiri pe aceeasi tema

- Traficul auto a inceput sa creasca pe Valea Prahovei si pe alocuri se circula in coloana intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, iar valorile de trafic sunt in usoara crestere si pe raza localitatii Cormarnic, pe sensul de coborare, potrivit Centrului Infotrafic…

- Un nou scandal a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in trafic, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei. O femeie a sunat la 112 reclamand ca sotul sau, aflat la volan, a fost amenintat cu un cutit de soferul altei masini, in urma unei neintelegeri in trafic, relateaza News.ro. Potrivit datelor furnizate…

- Valori crescute de trafic se inregistreaza joi dimineata pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana la Comarnic si Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza valori crescute de trafic pe sensul de urcare catre zona…

- Valori ridicate de trafic se inregistreaza luni la pranz pe DN 1 Brasov - Ploiesti, circulandu-se in coloana pe anumite tronsoane.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Brasov - Ploiesti, astfel:Centura…

- Este semnalata aglomeratie pe sensul catre Brașov al DN1 Brasov - Ploiești, pe Centura de Vest a Ploieștiului, in Comarnic, Sinaia și Bușteni. Traficul este intens si pe DN 73A, intre Paraul Rece și Predeal, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Traficul rutier s-a intensificat pe sensul catre Brasov al DN 1, vineri dimineata, in zona Comarnic circulandu-se in coloana, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. "Valorile de trafic s-au intensificat pe sensul de urcare catre zona montana a DN 1 Ploiesti-Brasov, circulandu-se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, luni, ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, formandu-se coloane de autovehicule pe sensul de urcare catre munte in localitatile Comarnic si Busteni, iar pe sensul de coborare, intre statiunile Predeal si Busteni.…

- ''Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei. Pentru evitarea aglomeratiei, poate fi folosita ruta alternativa: Ploiesti - Cheia - DN 1A – Brasov si retur. Recomandam conducatorilor auto sa respecte…