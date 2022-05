Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu motoare diesel sunt condamnate la dispariție. Din 2030 nu o sa mai fie nicio astfel de mașina la vanzare in Romania. In anul 2022, estimam ca se vor vinde circa 10.000-12.000 de masini electrice in Romania, iar numarul masinilor pe benzina, hibrid si electrice va creste puternic in anii…

- Diesel-ul avea 54- din piata autoturismelor noi vandute in tara in 2014, iar in prezent au ajuns la doar 15-, dupa ce numarul de modele s-a redus drastic. Declinul va continua si ponderea masinilor pe motorina va ajunge la 10- la final de an si in 2030 probabil ca nu va mai exista nicio masina diesel…

- ​Diesel-ul avea 54% din piața autoturismelor noi vandute in țara in 2014, iar in prezent au ajuns la doar 15%, dupa ce numarul de modele s-a redus drastic. Declinul va continua și ponderea mașinilor pe motorina va ajunge la 10% la final de an și in 2030 probabil ca nu va mai exista nicio mașina diesel…

- In anul 2022, estimam ca se vor vinde circa 10.000-12.000 de masini electrice in Romania, iar numarul masinilor pe benzina, hibrid si electrice va creste puternic in anii urmatori, astfel incat, in 2030, nu o sa se mai vanda nicio masina pe motorina in Romania, a spus ieri Dan Vardie, presedintele Asociatiei…

- Romanii au inmatriculat pentru prima data mai multe modele noi de mașini electrice decat diesel la nivel de luna, arata datele Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile. In ianuarie au fost inmatriculate in Romania peste 9.200 de autoturisme, in creștere cu 56% fața de ianuarie anul…

- Premiera la inmatriculari: masinile electrice le depasesc pe cele diesel Mașina electrica la o stație de încarcat. Foto: pixabay.com Românii au înmatriculat pentru prima data mai multe modele noi de mașini electrice decât diesel la nivel de luna, arata datele Asociației…

- In luna ianuarie 2022 au fost inmatriculate in Romania 570 de mașini 100% electrice, 148 dintre acestea au fost Dacia Spring. Raportul Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) pentru luna ianuarie arata ca achizițiile de mașini „verzi” din aceasta perioada aproape…

- Romanii au inmatriculat pentru prima data mai multe modele noi electrificate (electrice + hibride) decat diesel la nivel de luna, arata datele Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).