Mașinile diesel ar putea ajunge să reprezinte doar 10% din piața autoturismelor noi la final de an ​Diesel-ul avea 54% din piața autoturismelor noi vandute in țara in 2014, iar in prezent au ajuns la doar 15%, dupa ce numarul de modele s-a redus drastic. Declinul va continua și ponderea mașinilor pe motorina va ajunge la 10% la final de an și in 2030 probabil ca nu va mai exista nicio mașina diesel noua in oferta. Estimarile au fost facute la o conferința a Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

