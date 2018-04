Stiri pe aceeasi tema

- Cinci nave de razboi turce au amenintat vineri un vas italian care incerca sa desfasoare lucrari de explorare a gazelor naturale in largul coastelor insulei divizate Cipru, au facut cunoscut...

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca "Franta va ataca" daca sunt folosite arme chimice impotriva civililor in conflictul sirian, insa sustine ca nu a vazut inca nicio dovada in acest sens, potrivit Reuters.

- Șoferii care trimit mesaje la volan vor fi amendați, chiar daca mașinile lor sunt parcate. Cea mai inalta instanța din Franța a decis ca șoferii sa nu-și mai foloseasca telefoanele pentru a trimite mesajele nici atunci cand au mașinile oprite. Ei vor putea sa-și aprinda telefonul doar dupa ce parcheaza…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii din Franta au interdictie la utilizarea telefoanelor…

- Timp de o luna și jumatate, barladenii vor avea ocazia sa admire, in cadrul expoziției „Mașinile lui Leonardo Da Vinci”, reconstituiri ale mașinariilor și replici ale unor picturi celebre ale marelui artist. Sambata, 27 ianuarie, de la ora 11.30, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad invita publicul la vernisarea…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Franța iși dubleaza bugetul alocat pentru operațiunile militare din strainatate. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri aceasta decizie, marcand o și mai mare implicare militara a statului in afara granițelor.

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…