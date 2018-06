Initiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, sustine ca radarele trebuie semnalizate la fel cum se face in toate tarile civilizate, iar masurile asemanatoare in alte tari au dus la scaderea numarului de decese in accidentele rutiere. Deputatul USR Catalin Drula a spus ca proiectul de lege a revenit intr-o forma “oribila” si critica partidele politice care au votat aceste modificari. Totodata, deputatul USR Catalin Radulescu a anuntat ca a cerut Politiei ca in doua saptamani sa vina cu propuneri de modificare a legislatiei rutiere, astfel incat limita de viteza in toate localitatile…