- Acest lucru inseamna ca daca mergi cu o masina diesel Euro 2, 3, 4, sau 5 trebuie sa-ti cumperi un sistem AdBlue pentru a reduce noxele emise. De fapt sistemul AdBlue inseamna ca masina trebuie sa fie echipta intr-un atelier specializat cu un catalizator special ( 500-2000…

- Autoritațile din Germania au avertizat ca producatorii auto precum Volkswagen sau BMW ar putea fi loviți de noi masuri “dureroase” pentru motoarele diesel, cu scopul reducerii emisiilor. In același timp, nemții vor sa protejeze locurile de munca ale sutelor de mii de angajați din industria auto.

- Problema automobilelor cu motoare diesel este raspandita la nivel mondial. Cateva tari au adoptat regula interzicerii diesel-ului, iar cateva orasele din Germania au luat aceeasi decizie, chiar daca stim ca Volkswagen este mai renumit in Germania pentru diesel decat pentru benzina.

- Volkswagen a anuntat ca va achizitiona automobilele diesel noi sau pe cele aproape noi, afectate de interzicerea masinilor pe motorina (diesel) din orasele germane care ar putea aplica astfel de masuri pentru a reduce poluarea, potrivit BBC. In momentul de fata, numai autovehiculele achizitionate…

- Producatorul auto german Volkswagen AG a anuntat joi ca va rascumpara noile automobile diesel, daca orasele germane vor introduce restrictii de circulatie pentru acest gen de autovehicule, in dorinta de a-i linisti pe potentialii cumparatori si a pune capat tendintei de scadere a vanzarilor de automobile…

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- Justitia germana a deschis marti calea interzicerii circulatiei vehiculelor diesel in orase, in anumite conditii, o masura foarte dezbatuta in tara in care a vazut lumina zilei aceasta tehnologie.