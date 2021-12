Maşinile cu kilometrajul dat înapoi cel mai des. Autoturismul preferat de români se află pe primul loc Potrivit unui studiu realizat recent de carVertical, cumparatorii de mașini premium germane sunt cei mai expusi riscului de a achizitiona un autoturism care are kilometrajul dat inapoi. Masinile cu kilometrajul dat inapoi cel mai des. CarVertical a analizat rapoartele istorice a peste 700.000 de masini rulate intre noiembrie 2020 si noiembrie 2021. In urma studiului, s-a constatat faptul ca masinile premium germane sunt cele la kilometrajul carora se umbla cel mai des. CarVertical a analizat 18 piețe auto diferite, inclusiv Polonia, Romania, Ungaria, Franța, Slovenia, Slovacia, Cehia, Lituania,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

