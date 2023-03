Mașinile care încep să devină foarte căutate. Au înregistrat o creștere globală față de anul 2021 Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la o creștere semnificativa a achizițiilor de astfel de autoturisme de catre romani in 2022, cu 50% mai multe decat in anul precedent. Pe principalele piete europene, Germania, Franta, Italia, Spania si Marea Britanie, vanzarile pentru aceste mașini au crescut in 2022 fata de anul precedent. In ultimul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

