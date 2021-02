Peste 160 de mașini abandonate au fost ridicate de pe strazi din noiembrie și pana in prezent, dintre care 45 cu platforma Poliției Locale Sector 5, iar 119 de catre proprietari in urma somațiilor primite, conform unui comunicat al autoritații locale. Din luna noiembrie 2020 si pana in prezent, Directia Generala de Politie Locala Sector 5 a identificat 479 de autoturisme abandonate. Autoturismele ridicate si bunurile din interiorul acestuia vor fi inventariate, expertizate, ridicate, transportate si apoi depozitate in locul special amenajat din Drumul Cooperativei nr. 75B, Sector 5. Primaria Sectorului…