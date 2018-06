Mașini Volkswagen produse la Craiova? Americanii de la Ford și Volkswagen anunță o alianță stragică Companiile auto Volkswagen și Ford au anunțat ca vor sa faca o „alianța strategica care sa extinda capabilitațile, sa intareasca competitivitatea, sa serveasca mai bine clienții”. In principiu memorandumul dintre cele doua companii se refera la un parteneriat pentru vehicule comerciale „și mult mai mult” – exprimare care lasa loc de cooperare industriala vasta și care ne permite sa ne gandim inclusiv la utilizarea in comun a uzinei Ford din Craiova, pentru a produce și mașini Volkswagen, dat fiind faptul ca Ford nu utilizeaza la maximum capacitatea uzinei și ca Volkswagen are nevoie de capacitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

