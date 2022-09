Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe un cont bancar in valoare de circa 5 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Contul a fost indisponibilizat intr-un caz de delapidare a averii straine. La moment, ARBI are in examinare…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe un lot agricol și un teren destinat construcțiilor, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Valoarea estimata a bunurilor indisponibilizate este de circa 300 de mii de lei.

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe doua construcții locative, trei construcții nelocative, doua mijloace de transport și un teren, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Valoare estimata a bunurilor indisponibilizate este de peste 4 milioane…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a pus sub sechestru un cont bancar, un teren pentru construcții, o mașina și o incapere locativa, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Valoare estimata a bunurilor este de circa 1,5 milioane de lei. Totodata, 4 delegații au…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA anunta ca a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de circa 15 milioane lei in baza delegațiilor procurorilor, in aceasta saptamana. Bunurile au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale pornite pe escrocherie, aflate in gestiunea…