- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la licitatie sase terenuri si un punct de acces, precum si doua autoturisme ale Elenei Udrea, pentru a recupera prejudiciul din dosarul penal Gala Bute, a declarat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu…

