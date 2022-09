Mașini ridicate din zona centrală și zeci de amenzi pentru parcare neregulamentară, în Timișoara Poliția Locala Timișoara reamintește conducatorilor auto ca de la inceputul acestei luni s-a trecut la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar in zona pietonala a municipiului Timișoara, ca urmare a modificarilor aduse Hotararii de consiliu local 371/2007, prin care este reglementat acest aspect. „Actualizarea legislației locale pe aceasta linie a venit in urma constatarilor din teren, mai […] Articolul Mașini ridicate din zona centrala și zeci de amenzi pentru parcare neregulamentara, in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

