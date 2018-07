Paraul revarsat pe ulițe a luat in viteza 3 construcții, mai multe mașini și a intrat in gospodarii. Pana luni seara este Cod galben de ploi abundente in 14 județe din sudul și estul Transilvaniei, in vestul Molsdovei, in Maramureș, dar și in zonele montane. Iar hidrologii au emis Cod portocaliu de inundații pana la noapte pentru bazinul raului Olt in județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Invitatii la un botez privesc socati cum apele mari care se revarsa pe ulite in localitatea Ormeniș le iau masinile ca pe niste jucarii plutitoare. In zadar incearca un barbat sa-si salveze masina…