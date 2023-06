Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitați din județul Arad sunt lovite, duminica dupa-amiaza, 25 iunie, de inundații puternice, in urma scurgerii apei de pe versanti. O parte din județ se afla pana maine, 26 iunie, sub cod galben de ploi torențiale.Ploile abundente au dus la formarea de șuvoaie, iar mai multe persoane au…

- Cel puțin 31 de persoane au fost ucise in urma unei explozii care a distrus un restaurant din orașul Yinchuan din nord-vestul Chinei in ajunul unei sarbatori locale populare, potrivit presei de stat citate de The Guardian.

- In ultimele 24 de ore pompierii salvatorii au intervenit in 56 de localitați din 19 județe _(AB, AR, AG, BV, CS, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IF, MH, MS, NT, SV, VL) și municipiul București_ pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vantul puternic. Astfel, in cursul zilei…

- Producatorii chinezi vor dezvolta propriile semiconductoare avansate, in ciuda incercarilor Washingtonului de a-i impiedica sa acceseze sau sa produca aceasta tehnologie. „Nu subestimați capacitatea și hotararea Chinei de a gasi o modalitate de a construi tehnologii de ultima generație și de a utiliza,…

- Mai multe strazi au fost inundate, luni dupa-amiaza, in orașul Reșița, dupa o rupere de nori. Potrivit ISU Caraș-Severin, echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița acționeaza in mai multe locații din municipiu și cartierele aparținatoare pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii.…

- 20 de orașe din China, printre care Guangzhou și Handan din provincia Hebei din nordul Chinei, vor avea parte de masuri noi in vederea crearii unei „noi ere a casatoriei” și incurajarii nașterilor, a anunțat Asociația de Planificare Familiala din China, cu puțin inainte de

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri, scrie Bloomberg. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decit cea de 1,4257 miliarde…

