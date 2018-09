Stiri pe aceeasi tema

- Mașini la prețuri reduse sunt din nou scoase la vanzare de fisc. Agentia Judeteana a Finantelor Publice Iasi organizeaza cea de-a treia licitație pentru vanzarea de bunuri confiscate, in special autoturisme, care se pot achiziționa la prețuri avantajoase. Un Opel Astra din 1997 are un preț de pornire…

- De fapt este vorba de un sistem rent a car care se adreseaza tuturor si care ofera pentru inceput doar 850 de masini Mazda celor din Germania. Daca vrei o masina de la Lidl urmeaza sa platesti o suma de 4 euro pe ora fara limita de km, dupa care pot lasa masina in urmatorul…

- Pretul mediu solicitat la vanzarea apartamentelor in Alba Iulia este de 860 de euro/mp, in al doilea trimestru al anului 2018, in crestere cu 1% fata de trimestrul precedent, potrivit unui studiu analizeimobiliare.ro. Comparativ, in tara, cel mai mult au crescut preturile in Sfantu Gheorghe (+6,3%,…

- Daca vrei sa te plimbi cu mașina prințesei Diana, a reginei Elisabeta, sau a altor membri ai familiei regale, pregatește-te sa scoți din buzunar milioane de dolari. Casa Regala a pus in vanzare automobile vintage in cadrul unei licitații ce va avea loc luna viitoare.

- Un grup de intreprinzatori din Maramures a lansat proiectul celei mai ieftine masini electrice ”Made in Romania”, automobilele GTG urmand sa fie asamblate la Baia Mare si vandute la un pret care porneste de la 13.700 de euro, noile automobile asigurand o autonomie de o zi in traficul din oras, scrie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la vanzare autoturismele confiscate de la rau-platnici. Tot ce trebuie sa faceți e sa intrați pe pagina oficiala a instituției și sa citiți pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru a cumpara o masina.

- Pe 23, 24 și 25 iulie, ANAF vinde mașini BMW, Audi sau Mercedes, in Galați. De exemplu, un BMW 530 D din anul 2003 este scos la licitație pentru 16.889 lei, adica 3.600 de euro. Prețul de pornire al unui Mercedes Benz ML 320 CDI 4 Matic, an fabricatie 2007, este de 41.819 lei, in euro insemnand…

- Echipa Whattruck a testat zeci de modele utilitare in ultimii ani in Romania, insa de fiecare data cand vorbim de economie de combustibil nu putem observa faptul ca cele mai bune masini din aceasta categorie sunt cele pe GPL NU CELE DIESEL! La prima vedere acest lucru poate parea imposibil,…