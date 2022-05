MAȘINI LA ADĂPOST – Meteorologii anunță azi posibile vijelii în Maramureș Furtuna in Baia Mare Mașinile maramureșenilor ar trebui astazi sa stea in garaje mai mult pentru a nu se trezi șoferii cu probleme din cauza vremii nefavorabile. Județul nostru intra azi dupa amiaza sunt incidența unui cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Intervalul de valabilitate al atenționarii meteo este 21 mai, ora 15 – 21 mai, ora 22. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in intervalul menționat, in nordul și nord-estul țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin vijelii (viteze de 55…75 km/h și izolat de peste… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari Cod Galben de furtuni și vant puternic pentru jumatate de țara. Un cod galben instabilitate atmosferica temporar accentuata va fi in vigoare de marți, 17 mai, ora 14.00 pana miercuri, 18 mai, ora 6.00. In intervalul menționat, vor fi perioade…

- Nori de furtuna Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo valabila pana diseara, ora 21.00 pentru mai multe județe din țara, vizata de acest cod galben de vreme rea fiind și zona de munte a Maramureșului. In urmatoarele ore vom avea instabilitate atmosferica temporar accentuata.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica pentru aproape toata țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea. Atenționarea este valabila in intervalul 27 aprilie, ora 12.00 – 28 aprilie, ora 23.00 și vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați…

- Meteorologii au emis miercuri, 27 aprilie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, ploi și descarcari electrice, valabila de astazi, ora 12.00, pana maine, 28 aprilie, ora 23.00. Este vizata toata țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea.Pana maine seara, vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii nu vin cu velti bune nici pentru urmatoarele ore. Dupa ce ieri in zona Budești-Cavnic am avut strat de zapada proaspat depus, acum Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații o informare meteo care va intra in vigoare la ora 21.00 și care este valabila pana maine dimineața,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o Informare meteo care a intrat in vigoare azi, 9 aprilie, la ora 13.00 și care este valabila pana marți, 12 aprilie, ora 09.00. In toata aceasta perioada așteptam intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o Informare meteo care va intra in vigoare azi, la ora 12 și care este valabila pana sambata, 2 aprilie, ora 21.00. Pe parcursul nopții care urmeaza, zilei de maine și poimaine așteptam ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, respectiv…