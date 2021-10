Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure de intensitați mici s-au produs in Romania in doar 12 ore, in doua zone seismic diferite. Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 5:53, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare –…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…

- CNAIR vrea sa construiasca 13 noduri rutiere noi pe sectoarele de Autostrada dintre Bucuresti – Pitesti, Sibiu – Deva, Bucuresti – Constanta (A2), Autostrada Transilvania (A3), dar si pe alte doua autostrazi, care urmeaza sa fie construite: A0 Centura Bucuresti si A7 Autostrada Moldovei. Pentru realizarea…

- . Nimeni și nimic nu ne poate opri sa ne iubim țara! Ștafeta Veteranilor nu este doar o simpla alergare, este un omagiu pe care noi, cei de astazi, il aducem lor, inaintașilor noștri, pentru jertfa suprema pe care au facut-o pentru Romania. Pentru a reuși este nevoie de fiecare dintre voi! Fiecare kilometru…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza sambata ca se inregistreaza valori crescute de trafic pe DN 1 Ploiesti - Brasov, astfel ca se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, pe sensul de urcare catre Brasov.Trafic intens se inregistreaza si pe raza statiunilor Busteni si Azuga in ambele…

- Organizatorii UNTOLD lanseaza si pentru editia din 2021 o campanie de donare de sange, in cadrul careia doritorii pot obtine bilete gratuite la festival in schimbul actiunii de donare. „Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Netwok, initiata de organizatorii festivalului UNTOLD,…