Mașini înmatriculate într-o singură zi, la sediile RAR. Proiect de reducere a birocrației propus de UDMR UDMR propune reducerea birocratiei, dar si a timpului de asteptare in ceea ce priveste inmatricularea si inregistrarea masinilor. Un proiect de lege a fost depus in acest sens. Conform proiectului, inmatricularea mașinilor ar urma sa se realizeze intr-o singura zi, scrie dcnews.ro. „Mulți proprietari de mașini au declarat ca procesul de inmatriculare al vehiculelor este […] Citește Mașini inmatriculate intr-o singura zi, la sediile RAR. Proiect de reducere a birocrației propus de UDMR in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost adoptat de Guvernul Romaniei, fiind estimata o alocare de 41,5 miliarde euro pentru proiecte de reforma. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va inainta aceasta propunere Comisiei Europene,…

- PSD propune acordarea titlului de cetațean de onoare, post-mortem, fostului primar PNL al comunei Meteș, Dan Opruța, care și-a pierdut viața dupa ce a fost confirmat COVID. Inițiativa aparține consilierului local Traian Ursaleș, care ar urma sa candideze pentru funcția de primar din partea PSD. “Am…

- Mihail David, copreședintele Alianței USR PLUS la nivelul județului Alba va fi numit vicepreședinte al Garzii Naționale de Mediu. Mai exact, in urma negocierilor, la nivelul alianței de guvernare USR PLUS-PNL-UDMR, postul de vicepreședinte al Garzii de Mediu a revenit formațiunii PLUS. In urma obținterii…

- Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David propus de PLUS vicepreședinte la Garda Naționala de Mediu. Numirea formala o va face Florin Cițu Mihail David, președintele partidului PLUS, filiala Alba, a fost propua de catre…

- Politistii din Blaj, impreuna cu angajații Registrului Auto Roman, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, la data de 17 februarie 2021, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul…

- In februarie, ANAF are la vanzare prin licitație mai multe autoturisme, prin intermediul compartimentelor de valorificare a bunurilor din țara. Prețurile de pornire a licitațiilor scad cu 25% in caz de neadjudecare, la reluarea procedurii, dar nu mai puțin de 50% de la primul preț. AJFP Hunedoara –…

- Avocatul Marius Nicoara, nominalizat ca propunere din partea USR Alba pentru a ocupa functia de subprefect, a anuntat, miercuri seara, ca isi retrage candidatura, pentru a nu crea un prejudiciu de imagine partidului, pentru ca, in urma cu 10 ani, a comis o "greseala reprobabila", respectiv a refuzat…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata seara ca persoanele peste 65 de ani și bolnavii cronici vor avea prioritate la programarea pentru vaccinare, in perioada urmatoare și ca a propus premierului acest lucru. ”Am verificat din nou statisticile și vedem ca 85% din decese sunt inregistrate…