- VIDEO | Viitura lovește necruțator in centrul comunei Ocoliș, județul Alba, „maturand” agoniseala de o viața a oamenilor VIDEO | Viitura lovește necruțator in centrul comunei Ocoliș, județul Alba, „maturand” agoniseala de o viața a oamenilor Oamenii din comuna Ocoliș, județul Alba, sunt puși la grele…

- Doi minori cu varstele de 13 și 16 ani, locuitori ai capitalei au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de deteriorarea geamurilor și sustragerea bunurilor materiale din automobile. Aceștia nu sunt la prima abatere de la lege, anterior fiind cercetați penal și contravențional pentru infracțiuni…

- Timișoara are in cele din urma agenda culturala pe anul 2021. A fost adoptata deja in plenul consiliului local, iar in ea apar și evenimente care au avut deja loc. Noutatea anului o reprezinta „Strazi deschise – o zi fara mașini”, care are o finanțare de 50.000 de euro, mai mare decat Bega Bulevard…

- Valea Lita a ieșit din matca in urma furtunii de sambata, iar gospodariile și drumul din sat au fost inundate. Oamenii din Lita, comuna Savadisla, spun ca a plouat torențial timp de o ora, iar Valea Lita, care ar fi trebuie sa preia apa, nu a mai facut fața. Problema este ca aceasta vale nu este ingrijita…

- Toata tara a urmarit cu sufletul la gura operatiunea de sambata, din Vrancea, unde 12 muncitori au fost recuperati din mijlocul apelor. Echipe ale jandarmilor și salvamontistilor au incercat ore in sir sa ajunga la ei. Oamenii ramasesera izolați inca de vineri seara.

- Puține evenimente pe Agenda Culturala a Casei de Cultura Timișoara pe anul 2021. Cei mai mulți bani se duc la Jazz Banat, o combinație intre JazzTM și Garana Festival, care primește aproape 800.000 de lei. Jumatate de milion de lei costa Ziua Timișoarei, care se intinde tot pe trei zile anul acesta.…

- Ploaia abundenta a facut prapad in satul Bahrinești, raionul Florești. Zeci de gradini au fost acoperite de noroi, iar sase gospodarii au fost inundate. Mai mult, doua drumuri au fost luate de ape. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.

- Operațiune a polițiștilor de la Secția 3. Oamenii legii au reușit sa puna mana pe trei barbați din Vaslui care au venit in Timișoara pentru a fura catalizatoare de pe mașini. Indivizii au fost reținuți și urmeaza sa fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventiva.