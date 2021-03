Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației, au descoperit la controlul de frontiera doua autoturisme – unul marca Audi și celalalt marca BMW, care aveau aplicate numere false de inmatriculare și care erau cautate de catre autoritațile…

- Politistii si vamesii au descoperit 7.100 de tigarete, de provenienta duty-free, ascunse in pneurile unui autoturism condus de un cetatean roman, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș, Nadlac I și Nadlac II au descoperit la controlul de frontiera trei autoturisme, precum și un tractor marca Class, in valoare totala de peste 301.000 lei, cautate de catre autoritatile din Germania și Franța. La data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism cautat de autoritațile din Germania. In data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- In data de 29 ianuarie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, pentru efectuarea formalitaților de frontiera un cetatean roman, in varsta de 20 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Germania. Cu ocazia controlului…

- Polițiștii de frontiera din Calafat au depistat, joi, un barbat din Iran care a incercat sa intre ilegal in Romania, folosind documente de calatorie care aparțineau altei persoane. Cetateanul iranian a fost preluat de autoritatile bulgare. Politistii de frontiera spun ca barbatul calatorea intr-un autoturism…

- In data de 22 ianuarie, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera un cetatean roman, in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Maramures. ”La verificari, colegii noștri au constatat ca barbatul…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au retinut si predat autoritatilor un barbat cu cetatenia Republicii Moldova, cautat de autoritațile din Germania pentru savarsirea infractiunilor de jaf armat și tainuire.