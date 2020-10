Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul motociclului a fost transportat la o unitate medicala The post Accident cu un autoturism si un motociclu! Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident cu un autoturism si un motociclu! Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in aceasta dimineata, in jurul orei 07:10, la un accident rutier la intrarea pe autostrada A1, la Remetea Mare. The post Accident grav in Timis! Autoturism rasturnat dupa impactul cu un tir. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Ieri, 20 septembrie 2020, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri din Blaj au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Timotei Cipariu din municipiu, a avut loc un accident rutier din care au rezultat doar pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat…

- Un adult și trei copii au fost raniți, luni, in urma unui accident care a avut loc intre un TIR și o mașina, pe Centura ocolitoare a Lugojului. O fata de 14 ani a fost dusa la saital in stare de inconștiența, relateaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT MORTAL pe DN 76: Un tanar de 28 de ani a DECEDAT dupa coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitara Un accident rutier mortal a avut loc astazi, in jurul orei 10:00, in localitatea Luncoiu de Sus, Municipiul Brad. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara,…

- Traficul rutier a fost restricționat, joi dimineața, la intrare in municipiul Buzau, din cauza unui accident in care a fost implicata o automacara. Doua persoane din București au fost ranite. Coliziunea s-a produs in intersectia Calea Eroilor cu șoseaua de centura, unde cei care patrund de pe varianta…

- Tragedia s-a produs pe drumul dintre Comloșu Mic și Comloșu Mare. Un tanar in varsta de 19 ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit un stalp de pe marginea drumului si a ajuns intr-un gard. „Un tanar in varsta de 19 ani a condus un autoturism dinspre Comloșu Mic inspre Comloșu…

- Accident rutier cu victime pe DN7.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu Ramnicu Valcea, la kilometrul 247 400 de metri, in afara localitatii Boita, judetul Sibiu, s a produs o coliziune frontala intre o platforma auto si un autoturism.In urma impactului,…