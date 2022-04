Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mare producatori de baterii din lume, Varta, va opera o investiție strategica intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice din Romania. Compania germana a intemeiat o noua filiala de mobilitate electrica in luna februarie, numita Pertrix V. Noua filiala va fi prezenta și in…

- ​Dacia spune ca a vandut 5.000 de mașini electrice Spring in Romania, in timp ce pe drumurile din UE circula 40.000 de exemplare, aproape jumatate fiind in Franța. Spring costa de la 18.100 euro in toamna lui 2021, dar dupa doua scumpiri pornește de la 20.300 euro. Prin Rabla Plus, prețul este de 10.150…

- Constructorul japonez a anunțat un parteneriat nou cu gigantul american in care cei doi vor dezvolta o platforma noua pentru viitoarele mașini electrice. Primul model bazat pe noua platforma va fi lansat in 2027, pe piața din Statele Unite. Toate modelele bazate pe viitoarea platforma vor beneficia…

- RESITA – Resita poate indeplini acest obiectiv prin proiecte de mobilitate urbana si mobilitate alternativa. Ne referim aici la transportul public cu tramvaiul si autobuzele electrice pe care primaria le va achizitiona, la folosirea cat mai larga a bicicletelor si trotinetelor dar si la achizitionarea…

- Statele membre UE discuta tot mai intens despre viitorul industriei auto electric sau hibrid, iar autoritatile iau in calcul politici publice care sa vizeze dezvoltarea acestui sector in Romania, spune ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primaria Brașov a publicat astazi anunțul privind achiziția și amplasarea a 15 stații de incarcare pentru mașini electrice, fiecare stație avand cate doua puncte de incarcare. Valoarea estimata a acestui proiect, finanțat de Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul „Programului privind reducerea…

- In 2021, europenii au cumparat mai multe mașini hibride decat diesel, scrie Euronews. Vanzarile de mașini hibride au crescut cu 60% fața de anul precedent și s-au ridicat la aproape 20% din cota totala de piața. Vanzarile de mașini diesel au scazut cu 31% , potrivit Asociației Producatorilor Europeni…

- În România sunt înmatriculate 12.800 de mașini 100% electrice, dintre care peste jumatate au intrat în țara anul trecut când cel mai vândut model electric a fost Dacia Spring. Modelul Spring a depașit 3.000 de unitați în 2021, urmat de Volkswagen e-Up (437 unitați),…