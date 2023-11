Mașini electrice vs. diesel. Care pe care? Nou contra clasic Mașinile electrice și cele diesel au caracteristici și avantaje diferite care depind in mare masura de nevoile și preferințele individuale ale fiecaruia. Iata o comparație intre cele doua. Mașini electrice Ecologice: Emit mult mai puțina poluare in timpul utilizarii. Sunt alimentate de obicei din surse de energie mai curate, cum ar fi surse regenerabile (solar, eolian etc.) sau centrale electrice. Eficiența energetica: Motoarele electrice sunt mai eficiente decat motoarele cu ardere interna, ceea ce inseamna ca transforma o cantitate mai mare din energia stocata in energie pentru mișcare și mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

