Mașini electrice la Ford Craiova, din 2024 Mașini electrice la Ford Craiova vor fi produse din 2024, a anunțat compania auto americana. Compania va fabrica un nou autovehicul comercial ușor în uzina din Craiova, din 2023, iar în 2024 acesta va avea și o versiune 100% electrica. Pentru noul model Ford investește 300 milioane dolari. Vehiculele comerciale Ford din Europa vor fi pregatite pentru zero emisii, complet electrice sau plug-in hybrid, pâna în 2024. Doua treimi din vânzarile de vehicule comerciale vor fi modele electrice sau plug-in hybrid pâna în 2030, noteaza Ford.

Citește articolul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania irlandeza Switcher.ie a analizat costul energiei electrice in Europa și a aflat in ce țari este foarte scump sa incarci o mașina electrica. Automobilele electrice sunt din ce in ce mai populare in Europa, dupa ce anul trecut acestea au...

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- Dorința gigantului Volkswagen de a deveni un constructor exclusiv electric se afla la peste un deceniu de a se materializa. Totuși, fundația pentru aceasta tranziție este deja așezata. Compania a anunțat ca lucreaza la o noua platforma denumita Scalable System Platform. Arhitectura va sta la baza multor…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…

- Ford Europa a dezvaluit miercuri o serie de detalii despre planurile pe care le are pe termen mediu și lung. Cea mai importanta decizie luata de producator este ca, din 2030, sa vanda exclusiv modele 100% electrice. Intr-o etapa intermediara, incepand din 2026, vanzarile Ford vor fi reprezentate doar…

- ​Ford se pregatește intens pentru un viitor 100% electric în Europa, în jurul anului 2030, iar pentru uzina europeana principala, din Köln (Germania) asta înseamna investiții de un miliard USD. Gama europeana a Ford va fi deja pregatita pentru zero emisii locale în jurul…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- Volvo Cars și-a stabilit un obiectiv de vanzari ridicat de vanzari ale Recharge – linia electrica producatorului, dupa ce in 2020 și-a ratat obiectivul de vanzari de mașini electrice. Familia Recharge de hibrizi plug-in și mașini complet electrice a reprezentat 17% din volumul global Volvo 2020, in…