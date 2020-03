Stiri pe aceeasi tema

- Renault culege roadele curajului pe care l-a semanat acum 10 ani cu primele mașini electrice de serie. Acum, una din trei mașini electrice vandute in Romania este un Renault. Iar viitorul ne promite o gama electrica cu 8...

- Dupa ce Rombat a anunțat ca vrea sa lanseze in aceasta primavara prima unitate de producție de baterii Li-Ion pentru mașini electrice, vești bune vin și din partea unuia dintre cei mai mari angajatori din țara. Nemții de la Draxlmaier vor sa-și extinda activitatea din Timișoara prin construcția unei…

- Persoanele care vor sa-și cumpere mașini electrice ori hibride cu bani de stat sau vor sa acceseze programul Rabla Plus, care se va desfașura și in acest an, trebuie sa știe ca exista noi condiții pe care trebuie sa le indeplineasca.

- Comisia Europeana a aprobat pozitiv o schema de sprijin public prin care Romania va primi 53 de milioane euro si ulterior le va acorda sub forma de granturi celor care se vor implica in constructia de stații de reincarcare a vehiculelor electrificate!Astfel, pana la mijlocul deceniului, vecinii nostri…

- Romania este pe punctul de a avea incepand din aceasta primavara prima unitate de producție de baterii Li-Ion pentru mașini electrice, care va fi operata de producatorul de baterii Rombat. Informația apare intr-un document intern al companiei Rombat citat de publicația LifeNews care este disponibil…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public prin care Romania vrea sa-și dezvolte infrastructura de incarcare pentru vehiculele electrice. Proiectul propus a primit "unda verde" din partea Comisiei, astfel ca Romania va putea investi 53 de milioane de euro in perioada 2020-2025 pentru a acoperi…

- Prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, vineri, la fabrica Ford din Craiova, ca pentru a putea crea un stimulent in inceperea productiei de masini electrice in Romania trebuie sa existe un parteneriat foarte serios intre producatori si autoritatile guvernamentale. "Am discutat de noua orientare in…

- Retailerul online eMag anunta lansarea, in premiera pentru Romania, a serviciului Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile 100% electrice. Noul serviciu va fi activ pentru livrarea planificata in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-o prima etapa, urmand ca, in urmatoarele…