Mașini de lux, repornire excepțională după criză – “Există mulți bani, gata să fie cheltuiți” Piața auto premium inregistreaza comenzi record pentru Lamborghini, Ferrari sau Rolls-Royce. Intr-adevar, mașinile de lux și-au revenit rapid din criza provocata de Covid-19. In general, brandurile care au o clientela bogata au rezistat șocurilor din 2020 mai bine decat majoritatea marcilor generaliste, iar situația s-a imbunațit semnificativ. “Aici nu vorbim de o lipsa de bani. […] The post Mașini de lux, repornire excepționala dupa criza - “Exista mulți bani, gata sa fie cheltuiți” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de combustibil din sud-estul SUA, provocata de atacul cibernetic asupra firmei Colonial Pipelice, care gestioneaza aproape 9 mii de kilometri de conducte, i-a determinat pe americani sa aiba reactii ciudate. „ANPC”-ul lor le cere deja sa nu mai care benzina cu punga de plastic.

- Cheltuielile pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 vor ajunge la 157 miliarde de dolari pana in 2025 datorita programelor naționale de imunzare și a rapelurilor care vor fi administrate la un interval de...

- Albert Bourla, CEO-ul companiei Pfizer, a declarat ca medicamentul oral experimental pentru tratarea COVID inca de la primul semn de boala ar putea fi disponibil pana la sfarșitul anului. Este vorba despre un studiu clinic, inceput in luna martie, pentru testarea unei noi terapii pentru boala cauzata…

- Stocarea de oxigen și alte medicamente esențiale de catre populație pune presiuni uriașe pe sistemul de sanatate din India, deja extrem de afectat de numarul imens de cazuri zilnice. Medicii indieni spun ca pacienții in stare critica in numar mare din spitale vor muri cat de curand, in cazul in care…

- Exista idei de afaceri care o duc neasteptat de bine pe timp de criza. De aceea, ne-am gandit sa iti oferim cateva sugestii cu privire la astfel de initiative care pot lua nastere chiar si acum.Chiar daca pandemia Covid-19 ne-a luat pe multi prin surprindere, exista printre noi oameni care asteapta…

- O femeie de 50 ani din Galati depistata pozitiv cu COVID-19 inca din 25 martie a fost amendata de politistii locali, dupa ce a fost surprinsa in timp ce vindea produse agroalimentare la o taraba din piata Cartierului Micro 19 din localitate, se arata intr-o informare transmisa, marti, de purtatorul…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 20,3% in februarie, la 850.170, din cauza restrictiilor impuse pentru oprirea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), in timp ce Romania a raportat un declin de 21,9%, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Compania internaționala MVGM Group, avand peste zece ani de experiența pe piața locala prin achiziția diviziei de property management a JLL din mai multe țari din Europa, inclusiv Romania, a preluat serviciile de property management pentru complexul rezidențial NorthLight Residence, dezvoltat de InteRo…