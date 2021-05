Mai mulți membri ai clanurilor Duduianu și Sportivii din București au fost ridicați miercuri intr-un dosar de corupție și fals. Procurorii și polițiștii au facut aproape 50 de percheziții in Capitala și in cinci județe, in cautarea membrilor unei rețele care fura autoturisme de lux din vestul Europei.