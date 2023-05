Mașini cuprinse de flăcări în parcarea unui supermarket din vestul țării, în miez de noapte Un apel la 112 a mobilizat echipajele de urgența in parcarea unui supermarket, unde doua mașini ardeau intr-un puternic incendiu. Incidentul a avut loc pe bulevardul Dacia din Hunedoara, in noaptea de sambata spre duminica. „In acesta noapte, printr-un apel la numarul unic de urgența 112 a fost anunțat un incendiu care se manifesta la […] Articolul Mașini cuprinse de flacari in parcarea unui supermarket din vestul țarii, in miez de noapte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

