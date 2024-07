Mașini chinezești: de ce nu ar avea loc temuta invazie pe continentul european Cu tehnologia lor electrica avansata și prețurile lor agresive, marcile chinezești starnesc temeri cu privire la o avalanșa de mașini noi care vin spre Europa. Dar par mai puțin justificate, cel puțin pe termen scurt. Hiphi, Aito, Hima, Rising, Li, Neta, Maxus, Dayun și sub-brandul sau Yuanhang, Arcfox, Jidu, iCar, Aion, Skyworth. Este mai mult […] The post Mașini chinezești: de ce nu ar avea loc temuta invazie pe continentul european first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

