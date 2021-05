Mașini avariate la Timișoara după ce vijelia a doborât un copac Vijelia puternica de aseara a produs pagube la Timișoara, unde un copac cazut a avariat trei mașini, informeaza ISU Timiș. In urma fenomenelor meteo periculoase, cod galben de vant puternic, pompierii au intervenit pentru degajarea a patru copaci, in Timișoara și comuna Giroc. Pompierii au mai intervenit noaptea trecuta și pentru stingerea unor incendii. Un […] Articolul Mașini avariate la Timișoara dupa ce vijelia a doborat un copac a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

