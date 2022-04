Mașini atacate cu ranga în plină stradă de un individ VIDEO DUR Imagini incredibile filmate miercuri pe un bulevard din municipiul Baia Mare: un barbat a lovit, aparent fara motiv, mai multe mașini cu o bara metalica, in plin trafic. El a inceput sa loveasca la intamplare mașinile din trafic și nici macar o ambulanța nu a scapat de furia tanarului. Distrugerile provocate de barbat au fost intrerupte dupa ce un șofer, cel mai probabil enervat peste masura de actul de vandalism, a coborat din mașina și l-a pus la pamant pe acesta. Ulterior, barbatul a fost imobilizat, cu ajutorul altor participanți la trafic. Unii dintre șoferi au sunat la 112, solicitand… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

