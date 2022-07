Mașini ANAF, iulie 2022. Ce autoturisme confiscate au fost scoase la licitație luna asta ANAF scoate la licitatie, in iulie 2022, numeroase masini confiscate. Printre acestea se numara Renault, Ford sau Mercedes la preturi care incep de la 1600 de lei. In luna iulie 2022, ANAF organizeaza mai multe licitatii pentru a vinde masini confiscate. Licitatiile vor fi organizate in mai multe orase din tara, acolo unde administratiile judetene ale ANAF vor vinde masini precum Renault, Ford, Volkswagen sau Mercedes la preturi care incep de la 1600 de lei. Pentru a putea participa la aceste licitatii, oamenii trebuie sa depuna, cu cel putin o zi inainte de ziua licitatiei, o serie de documente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

