Maşina Zoiei Ceauşescu a fost vândută la licitaţie (GALERIE FOTO) Un Renault Fuego GTS din 1983, cadoul familiei Nicolae si Elena Ceausescu pentru fiica lor, Zoia, cu prilejul casatoriei acesteia, a fost adjudecata, joi seara, la pretul de 20.000 de euro la o licitatie organizata de Casa Artmark. Autoturismul, care a fost folosit pentru deplasari in afara Bucurestiului, a fost scos la vanzare la pretul de pornire de 500 de lei. Masina a fost comandata special pentru Zoia Ceausescu la Uzinele Renault din Franta si a costat peste 57.000 de franci. De procurarea Renaultului Fuego GTS s-a ocupat serviciul specializat al Securitatii, potrivit Artmark. Dupa evenimentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

