Mașină zdrobită după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a lovit mai multe automobile parcate Accident in aceasta dupa-amiaza in cartierul Muncitoresc din Reșița. In coliziune au fost implicate patru autoturisme, dintre care trei parcate, iar una dintre mașini a fost practic „facuta pachet” in urma impactului puernic. La fața locului s-au deplasat echipaje de urgența din cadrul Detașamentul de Pompieri Reșița, dar și o ambulanța SMURD. Doua persoane au […] Articolul Mașina zdrobita dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a lovit mai multe automobile parcate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au fost solicitați duminica dupa-amiaza sa intervina la un eveniment rutier ce a avut loc in localitatea Maguri Racatau, unde un autoturism a ieșit in decor. Articolul Cu un copil de trei ani in mașina, a pierdut controlul volanului și a lovit-o de gard apare prima data in Someșeanul.ro…

- ACCIDENT rutier la Aiud: Un șofer BEAT a lovit o mașina condusa regulamentar de o tanara. Ce alcoolemie avea barbatul Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc duminica, 18 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, pe strada Moților din Aiud. La data de 18 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, pe strada…

- „Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit de urgența, azi-noapte, in jurul orei 01.15, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, la un incendiu autoturism rasturnat in afara parții carosabile a drumului, la intrarea in localitatea Tarnova. Autoturismul a…

- Accident teribil, in noaptea de sambata spre duminica, pe o șosea din Banat. Un autoturism s-a rasturnat in apropiere de localitatea carașeana Tarnova, iar apoi a luat foc. Echipajele de urgența sosite la fața locului au gasit in autoturismul distrus de incendiu trupul unei persoane decedate. „Detașamentul…

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce mașina cu care se deplasa s-a izbit in cinci automobile ce erau parcate. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:15 la intersecția bulevardului Dacia cu strada Cuza Voda. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa Natalia Stati.

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. In urma acestuia, un șofer in varsta de 26 de ani a decedat, iar alte cinci automobile ce erau parcate, au fost tamponate.Tragedia s-a intamplat pe str.

- Un șofer din Alba a intrat cu mașina intr-o florarie.Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru acordare prim ajutor medical si descarcerare la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, pe str. Toporasilor.In accident au fost implicate doua autoturisme cu 5 pasageri, rezultand…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer, MORT de BEAT și cu antecedente penale, REȚINUT de polițiști dupa ce a lovit o mașina Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc vineri 5 februarie, in jurul orei 17,30, pe Calea Moților din Alba Iulia. La data de 5 februarie 2021, in jurul orei 17,30,…